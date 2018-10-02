2018-10-02T09:00:07+03:00
Спорт

Хоккеисты «Лады» разгромили казахстанскую «Сарыарку» 4:0

Голами отметились Кудрявцев, Майоров, Чистов и Озолиньш
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ХК «Лада»Фото: ХК «Лада»
Изменить размер текста:

Тольяттинская «Лада» на своем льду разгромила «Сарыарку» из Караганды в рамках регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Встреча в Тольятти 1 октября закончилась со счетом 4:0, сообщили в пресс-службе «Лады».

Счет «автозаводцы» открыли в начале второго периода. Отличился Павел Кудрявцев. Спустя всего 14 секунд Константин Майоров удвоил преимущество «Лады». Третья шайба в ворота «Сарыарки» влетела на 53 минуте – забил Станислав Чистов. Окончательный счет в матче установил Артурс Озолиньш, который отправил шайбу в пустые ворота после того, как карагандинцы поменяли вратаря на шестого полевого.

4:0 – «Лада» громит «Сарыарку».

- Был перерыв между матчами, долго вкатывались в игру. Потом разыгрались, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Порадовала хорошая игра в меньшинстве и Сашу Скрынника – с «сухарем». «Сарыарка» понравилась – хорошая команда, очень быстрая, - прокомментировал встречу наставник «Лады» Анатолий Емелин.

Следующий матч тольяттинцы проведут 3 октября. Дома «автозаводцы» примут «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Еще больше материалов по теме: «"Лада" и ЦСК ВВС в ВХЛ - Кубке Шелкового пути»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет