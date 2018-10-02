Хоккеисты «Лады» разгромили казахстанскую «Сарыарку» 4:0

2 Окт. 08:57 2018-10-02T09:00:07+03:00

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Тольяттинская «Лада» на своем льду разгромила «Сарыарку» из Караганды в рамках регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Встреча в Тольятти 1 октября закончилась со счетом 4:0, сообщили в пресс-службе «Лады».

Счет «автозаводцы» открыли в начале второго периода. Отличился Павел Кудрявцев. Спустя всего 14 секунд Константин Майоров удвоил преимущество «Лады». Третья шайба в ворота «Сарыарки» влетела на 53 минуте – забил Станислав Чистов. Окончательный счет в матче установил Артурс Озолиньш, который отправил шайбу в пустые ворота после того, как карагандинцы поменяли вратаря на шестого полевого.

4:0 – «Лада» громит «Сарыарку».

- Был перерыв между матчами, долго вкатывались в игру. Потом разыгрались, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Порадовала хорошая игра в меньшинстве и Сашу Скрынника – с «сухарем». «Сарыарка» понравилась – хорошая команда, очень быстрая, - прокомментировал встречу наставник «Лады» Анатолий Емелин.

Следующий матч тольяттинцы проведут 3 октября. Дома «автозаводцы» примут «Торпедо» из Усть-Каменогорска.