Хоккеисты «Лады» разгромили казахстанскую «Сарыарку» 4:0
Тольяттинская «Лада» на своем льду разгромила «Сарыарку» из Караганды в рамках регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Встреча в Тольятти 1 октября закончилась со счетом 4:0, сообщили в пресс-службе «Лады».
Счет «автозаводцы» открыли в начале второго периода. Отличился Павел Кудрявцев. Спустя всего 14 секунд Константин Майоров удвоил преимущество «Лады». Третья шайба в ворота «Сарыарки» влетела на 53 минуте – забил Станислав Чистов. Окончательный счет в матче установил Артурс Озолиньш, который отправил шайбу в пустые ворота после того, как карагандинцы поменяли вратаря на шестого полевого.
4:0 – «Лада» громит «Сарыарку».
- Был перерыв между матчами, долго вкатывались в игру. Потом разыгрались, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Порадовала хорошая игра в меньшинстве и Сашу Скрынника – с «сухарем». «Сарыарка» понравилась – хорошая команда, очень быстрая, - прокомментировал встречу наставник «Лады» Анатолий Емелин.
Следующий матч тольяттинцы проведут 3 октября. Дома «автозаводцы» примут «Торпедо» из Усть-Каменогорска.
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