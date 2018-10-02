В Самаре 17-летний грабитель попался в 300 метрах от места преступления

2 Окт. 09:01 2018-10-02T09:01:51+03:00

Подросток отобрал у женщины золотую цепочку, но далеко убежать не успел

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Вечером в полицию Самары обратилась местная жительница и рассказала, что ее ограбили возле дома на улице Промышленности. Добычей злоумышленника стала золотая цепочка.

К счастью, женщина хорошо запомнила своего обидчика и смогла описать его стражам порядка. Ориентировки на преступника были переданы всем наружным службам полиции. Буквально через некоторое время злоумышленника задержали сотрудники ППС. Они нашли его всего в 300 метрах от места преступления. Расстаться с украденным он еще не успел. Дерзким грабителем оказался 17-летний житель Самарской области, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».