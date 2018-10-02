В Самаре двух мужчин осудили на 38,5 лет за убийство и грабежи

2 Окт. 09:27 2018-10-02T09:27:40+03:00

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Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих 41-летних мужчин, которые обвинялись в убийстве жителя Кинель-Черкасского района, грабеже и незаконных действий с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Было установлено, что 12 июня прошлого года злоумышленники, находясь на пасеке в бывшей деревне Лугань Кинель-Черкасского района, из-за ранее возникшего конфликта убили из охотничьих ружей мужчину. После этого они похитили его имущество и деньги на общую сумму 42 тысячи рублей. Правоохранители объявили преступников в розыск, но это не остановило их от других преступлений.

Так, в июле 2017 года один из злоумышленников проник в квартиру дома на Ленинградской в Самаре, избил хозяина, а затем похитил из кармана его брюк 3 тысячи рублей. А через день он вновь пробрался в квартиру, когда хозяина там не было, и похитил имущество на сумму 18 тысяч рублей.

Суд признал обоих мужчин виновными и назначил им следующие наказания: одному – 21 год лишения свободы в колонии особого режима, а другому – 17,5 лет колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.