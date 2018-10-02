Четыре кражи за два дня: в Похвистнево задержали серийную похитительницу продуктов и косметики

2 Окт. 10:18 2018-10-02T10:19:11+03:00

Девушка набирала с полок товары, складывала их в сумку и почти беспрепятственно уходила из магазинов

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На днях к полицейским Похвистнева обратился представитель сети супермаркетов. Он рассказал, что некая женщина совершила кражи из двух их магазинов.

Так, в первый раз злоумышленницу «засекли» вместе с маленькой дочерью. Женщина похитила из супермаркета 4 бутылки виски стоимостью более 1,5 тысяч рублей. Позже спиртное обнаружили среди торговых рядов на ближайшем рынке.

В тот же день женщина покусилась на товар другого супермаркета. Оттуда она похитила 10 палок колбасы. Ущерб составил 1 000 рублей. Продавцы пытались остановить злоумышленницу, но она, вернув только две палки колбасы, убежала.

В дальнейшем выяснилось, что женщина обокрала еще два магазина, на этот раз торгующих товарами бытовой химии. Оттуда она похитила 4 флакона туалетной воды стоимостью 5,5 тысяч рублей. Уличить преступницу удалось с помощью камер видеонаблюдения.

Как установили правоохранители, к преступлениям может быть причастна 24-летняя жительница Похвистнево, уже имевшая проблемы с законом. Летом этого года она привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение. Девушка не стала отрицать свою вину и созналась в преступлениях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении задержанной были возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж», «Кража» и «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». В настоящее время ведется следствие.