ВТБ финансирует строительство котельной для самарского предприятия по выращиванию овощей

2 Окт. 10:36 2018-10-02T10:36:24+03:00

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ВТБ в Самарской области выдал одной из ведущих сельскохозяйственных компаний региона – АО «Тепличный» – кредит в размере 223 млн рублей сроком на 7 лет. Заемные средства предприятие направит на строительство собственной котельной и приобретение необходимого для нее оборудования.

Финансирование предоставляется на льготных условиях по программе, которая реализуется совместно с министерством сельского хозяйства РФ. Ставка не превышает 5% годовых. Всего с начала года в рамках данной программы ВТБ прокредитовал местные компании на сумму более 700 млн рублей.

Комментируя сделку, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Самарской и Ульяновской областях Александр Мокрый отметил: «Поддержка региональных предприятий агропромышленного комплекса является для ВТБ важным направлением. Надеемся, что наше сотрудничество позволит «Тепличному» успешно реализовать свой инвестиционный проект. Он поможет предприятию автономно, вне зависимости от начала отопительного сезона в городе, обеспечить необходимым теплом и горячей водой теплицы, что в дальнейшем будет способствовать наращиванию объемов производства сельхозпродукции».