В Тольятти пьяный водитель на «Ниве» протаранил столб

2 Окт. 10:37 2018-10-02T10:37:16+03:00

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В ночь на вторник, 2 октября, в Автозаводском районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Там в районе торгово-офисного комплекса «Кольцо» на улице Автостроителей в один из столбов врезался автомобиль «Нива». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Столб он протаранил, не сбавляя скорости. В результате такой неожиданной «встречи» столб устоял, а вот «Нива» получила значительные механические повреждения.

По предварительным данным, в ДТП пострадал пассажир отечественной легковушки. В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.