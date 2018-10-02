2018-10-02T11:20:39+03:00
Общество

Заводское шоссе в Самаре сковала огромная пробка

Автомобилисты пытаются выкупить машину поближе к началу затора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилисты уже отчаялись добраться до пункта назначенияАвтомобилисты уже отчаялись добраться до пункта назначенияФото: vk.com
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Утром во вторник, 2 октября, в Самаре оказалось полностью парализовано движение по Заводскому шоссе. Огромная пробка образовалась от улицы Профильной до улицы XXII Партсъезда. Также встало движение и на самой улице XXII Партсъезда.

По словам автомобилистов, которым «посчастливилось» оказаться в это время на Заводском шоссе, там образовалась не просто пробка, а «пробище». Некоторые даже уже пытаются выкупить машину у тех, кто находится поближе к торговому центру «ДиПорт». В своих «бедах» водители винят капитальный ремонт Заводского шоссе, который стартовал в этом году.

Перекресток Заводское шоссе - XXII Партсъезда парализовала пробка Фото: Яндекс.Карты

Перекресток Заводское шоссе - XXII Партсъезда парализовала пробкаФото: Яндекс.Карты

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