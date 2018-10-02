Заводское шоссе в Самаре сковала огромная пробка

2 Окт. 11:18 2018-10-02T11:20:39+03:00

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Утром во вторник, 2 октября, в Самаре оказалось полностью парализовано движение по Заводскому шоссе. Огромная пробка образовалась от улицы Профильной до улицы XXII Партсъезда. Также встало движение и на самой улице XXII Партсъезда.

По словам автомобилистов, которым «посчастливилось» оказаться в это время на Заводском шоссе, там образовалась не просто пробка, а «пробище». Некоторые даже уже пытаются выкупить машину у тех, кто находится поближе к торговому центру «ДиПорт». В своих «бедах» водители винят капитальный ремонт Заводского шоссе, который стартовал в этом году.