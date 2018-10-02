«Мегалэнд» предлагает суперакцию: любой аттракцион за 100 рублей

2 Окт. 11:48 2018-10-02T11:49:24+03:00

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Семейный парк развлечений «Мегалэнд» подготовил для самарцев суперакцию. Любой аттракцион всего за 100 рублей, а любой автомат – за 30 рублей.

- Сегодня в «Мегалэнде». Весь день. Катаемся на гоночных машинах, а ещё прыгаем на батутах, поверяем ловкость на экстрим-трассах, ищем выход в лабиринте и, конечно, играем на автоматах. Приходите и проверьте, на сколько развлечений вас хватит, - предлагают в парке развлечений.

«Мегалэнд» находится в ТК «Гудок»

«Мегалэнд» находится в ТК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 313, 3 этаж.

Все подробности акций и всю информацию можно найти на сайте «Мегалэнда».

Семейный парк развлечений «Мегалэнд» подготовил для самарцев суперакцию