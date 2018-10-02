В Самаре неизвестный грозился взорвать церковь христиан баптистов

2 Окт. 11:49 2018-10-02T11:49:03+03:00

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29 сентября, в минувшую субботу, стражи порядка возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Поводом для этого стали события, произошедшие еще минувшим летом.

- 30 июня в период с 20-30 до 21-30 часов неизвестный три раза позвонил на телефон дежурного Управления ФСБ с мобильного номера, который уже установлен. Злоумышленник заявил про угрозу взрыва церкви евангельских христиан баптистов "Преображение" на улице Перекопской в Самаре, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские Самарского района. Подозреваемых у силовиков пока нет.

Правоохранители продолжают расследование и выясняют все обстоятельства, который помогут найти "телефонного террориста".