В Самаре меняется расписание речных перевозок

2 Окт. 12:04 2018-10-02T12:04:17+03:00

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Самарское речное пассажирское предприятие информирует о том, что вносятся изменения в расписание грузовых и пассажирских перевозок.

Так, с 1 октября, закрылся маршрут «Поляна Фрунзе – Подгоры». А в среду, 3 октября, изменится расписание грузопассажирской переправы «Октябрьский спуск – Рождествено».

Из Самары паром будет отправляться в 8:00, 11:00, 14:00 и 18:00, а из Рождествено – в 6:00, 9:30, 12:30 и 16:30. По пятницам и воскресеньям будет ходить еще один рейс. Из Рождествено он будет отправляться в 19:00, а в обратном направлении – в 20:00.