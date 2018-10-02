2018-10-02T12:31:58+03:00
Происшествия

В Самаре на проспекте Кирова школьник проигнорировал пешеходный переход и угодил под колеса машины

Мальчика с травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В понедельник, 1 октября, около 16:00 в Самаре на проспекте Кирова в районе дома № 274 произошло ДТП с участием ребенка. Там под колеса ВАЗ-21099 попал 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 41-летний водитель отечественной легковушки двигался со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. В какой-то момент на дорогу выбежал школьник. Автомобилист не успел среагировать и сбил его. Как выяснили правоохранители, ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате случившегося мальчик получил различные травмы. Медики приняли решение госпитализировать его в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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