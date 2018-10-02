2018-10-02T12:49:33+03:00
Экономика

Компания АКОМ приглашает на свой стенд на выставке «Автопром.Автокомпоненты»

Здесь можно будет изучить инновационные разработки АКОМ и получить профессиональные консультации специалистов
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Компания «АКОМ» - лидер по производству аккумуляторных батарей в России - с 3 по 5 октября 2018 г. станет участником ежегодной выставки-форума «Автопром.Автокомпоненты», которая пройдет в Универсальном спортивном комклексе «Олимп» по адресу: г.Тольятти, Приморский бульвар, 49. Стенд компании «АКОМ» - №А5.

Компания приглашает партнеров, а также посетителей выставки на стенд компании, где можно будет:

- ознакомиться с ассортиментом продукции завода «АКОМ», включая новинки: АКОМ+ EFB, AGM, РУСБАТ и РУСБАТ+;

- изучить инновационные разработки компании;

- увидеть интерактивный стенд концепции экстремальных экспедиций «АКОМ - покоритель стихий»;

- получить профессиональные консультации специалистов завода.

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