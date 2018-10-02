Билеты на матч «Крылья Советов» - «Динамо» 6 октября: цены, где купить

2 Окт. 13:18 2018-10-02T13:19:22+03:00

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Во вторник, 2 октября, стартовали продажи билетов на матч 10 тура РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Игра пройдет в эту субботу, 6 октября, в 15:00 на стадионе «Самара Арена».

Приобрести билеты можно будет на официальном сайте самарского клуба, а также на стадионе «Металлург» (с 11:00 до 19:00) и в удаленных кассах:

- ТЦ «Вива Ленд», проспект Кирова, 147;

- ТЦ «Вавилон», улица Ульяновская, 18;

- ТЦ «Космопорт», улица Дыбенко, 30;

- ТЦ «Сила Спорта», Московское шоссе, 17 (с 10:00 до 20:30);

- ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны улицы XXII Партсъезда);

- ТЦ «Мега Сити», улица Ново-Садовая, 160М.

Все удаленные кассы, за исключением ТЦ «Сила Спорта», будут работать в режиме работы торговых центров.

Стоимость билетов будет варьироваться от 300 до 600 рублей. Попасть в зоны повышенной комфортности можно будет за 900 рублей (A401-A407 и C413-C417) и за 1,5 тысячи рублей (A105-A107).

Детей, не достигших 14 лет, будут пускать на стадион только в сопровождении взрослых. В сектор D515 билеты им продаваться не будут. В сектора С119, С118, А102, А103 родители смогут купить билеты своим детям с 50% скидкой. Детей до 4 лет будут пускать на стадион бесплатно в сопровождении взрослого. Сидеть им придется на коленях родителей.

Приобрести билет за половину стоимости смогут и инвалиды-колясочники. Для них специально оборудованы места трибун С, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% будет также предоставлена инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117 (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп будут продаваться в ТЦ «Сила Спорта» с 11:00 до 20:30.

Не будет продаваться билеты в сектора D514 (1/2), D516 (1/2). Как отмечают в пресс-службе «Крыльев Советов», билеты в сектора 5 яруса трибун D, B и A начнут продавать после заполнения 2 и 5 яруса трибуны С.