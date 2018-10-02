Заменили люки и обустроили парковочные места: в Самаре привели в порядок улицу Парижской Коммуны

2 Окт. 13:47 2018-10-02T13:47:50+03:00

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В Самаре завершился ремонт улицы Парижской Коммуны на участке от Красноглинского шоссе до улицы Академика Кузнецова в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Рабочие привели в порядок отрезок протяженностью 1,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках ремонта рабочие обновили не только дорожное покрытие, но и заменили 35 люков смотровых колодцев, отремонтировали несколько примыканий к перекрестным улицам и часть парковочных пространств. Привести дорогу в порядок подрядчику удалось в рекордные сроки – всего за 9 дней. Сегодня, 2 октября, общественники оценили качество ремонта улицы. Проведенными работами они остались довольны. Отметим, что взятые пробы свежего асфальтобетона также успешно прошли проверку.