2018-10-02T14:20:08+03:00
Общество

В Самарской области музыкант-алиментщик задолжал своим сыновьям 290 тысяч рублей

Мужчина пытался сбежать от «позабытых» алиментов, но приставы ему помешали
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

Житель Кинель-Черкасского района попал под пристальное внимание судебных приставов. Все дело в том, что мужчина «забыл» выплачивать своим несовершеннолетним сыновьям алименты. В итоге задолжал им 290 тысяч рублей.

В отношении алиментщика было возбуждено исполнительное производство о ежемесячном взыскании с него 20 тысяч рублей. Мужчина об этом знал, но выплачивать деньги не торопился. В итоге приставы решили принудительно привести его к себе в отдел и «вразумить».

Приставы выяснили, что у мужчины есть творческое хобби – он занимается музыкой и намерен в ближайшее время принять участие в местном концерте. Именно там должника и нашли. Заметив приставов, мужчина стал громко утверждать, что его с кем-то спутали, а после того, как ему не поверили, бросился бежать. Однако скрыться от приставов ему не удалось.

- Мужчину доставили в отдел и составили в отношении него протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». В ходе судебного заседания мужчина заявил, что не помнит, выплачивает ли он деньги детям, - рассказали в УФССП по Самарской области.

«Забывчивость» мужчины не помогла ему избежать наказания. Суд назначил ему 50 часов обязательных работ. Должнику пригрозили, что если он и дальше будет уклоняться от уплаты алиментов, то его могут привлечь к уголовной ответственности – лишат свободы на срок до 1 года. Только после этого мужчина начал выплачивать причитающиеся сыновьям деньги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет