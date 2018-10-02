В Самарской области музыкант-алиментщик задолжал своим сыновьям 290 тысяч рублей

2 Окт. 14:20 2018-10-02T14:20:08+03:00

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Житель Кинель-Черкасского района попал под пристальное внимание судебных приставов. Все дело в том, что мужчина «забыл» выплачивать своим несовершеннолетним сыновьям алименты. В итоге задолжал им 290 тысяч рублей.

В отношении алиментщика было возбуждено исполнительное производство о ежемесячном взыскании с него 20 тысяч рублей. Мужчина об этом знал, но выплачивать деньги не торопился. В итоге приставы решили принудительно привести его к себе в отдел и «вразумить».

Приставы выяснили, что у мужчины есть творческое хобби – он занимается музыкой и намерен в ближайшее время принять участие в местном концерте. Именно там должника и нашли. Заметив приставов, мужчина стал громко утверждать, что его с кем-то спутали, а после того, как ему не поверили, бросился бежать. Однако скрыться от приставов ему не удалось.

- Мужчину доставили в отдел и составили в отношении него протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». В ходе судебного заседания мужчина заявил, что не помнит, выплачивает ли он деньги детям, - рассказали в УФССП по Самарской области.

«Забывчивость» мужчины не помогла ему избежать наказания. Суд назначил ему 50 часов обязательных работ. Должнику пригрозили, что если он и дальше будет уклоняться от уплаты алиментов, то его могут привлечь к уголовной ответственности – лишат свободы на срок до 1 года. Только после этого мужчина начал выплачивать причитающиеся сыновьям деньги.