В Самаре часть жителей уже три месяца сидят без горячей воды

2 Окт. 14:57 2018-10-02T14:57:50+03:00

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Наступил октябрь, и в Самаре заметно похолодало. Вчера, 1 октября, в городе официально стартовал отопительный сезон. Однако пока одни жители жалуются на слишком долгое включение отопления, другие уже третий месяц вообще живут без горячей воды.

Речь идет о тех самарцах, которые являются клиентами ООО «Волготеплоснаб». В частности, это жители домов в Измайловском переулке, улицы Карякина, первого Безымянного переулка и др. Из-за долгов компании перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара» горячей воды у них нет с июля. Представители «Волготеплоснаб» обещали разобраться со своими долгами, а их, к слову, на конец августа накопилось более 55 миллионов рублей, до 1 октября. Однако проблема с горячей водой так и не была решена. Уставшие постоянно греть воду в кастрюлях, купаться в тазиках и болеть от бесконечного подмерзания самарцы даже пригрозили обратиться в прокуратуру.

Сегодня, 2 октября, первый заместитель главы города Владимир Василенко сообщил, что работа по урегулированию ситуации ведется.

- В настоящее время график погашения задолженности представлен в ООО «Газпром межрегионгаз» на согласование. Информация будет предоставлена дополнительно, - отметил Владимир Василенко.

На данный момент компания «Волготеплоснаб» пообещала вернуть горячую воду и включить отопление до конца этой недели. Правда, пока это касается только жителей дома № 1 по улице Карякина.