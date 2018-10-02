Самарские врачи впервые удалили гематому мозга с помощью системы навигации

2 Окт. 15:26 2018-10-02T15:48:02+03:00

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В понедельник, 1 октября, врачи больницы имени Н.И. Пирогова в Самаре провели первую в регионе нейрохирургическую операцию с помощью навигационной системы AUTOPLAN, которая была разработана учеными и инженерами Самарского государственного медицинского университета.

Медикам пришлось оперировать пациента, у которого случился инсульт, и как следствие образовалась гематома головного мозга. Перед операцией мужчине сделали томографию, а потом инженеры создали 3D-модель мозга с гематомой. Навигационная система позволила хирургам определить точное место расположения пораженного участка и удалить гематому, избежав повреждения мозговой ткани.

- При удалении таких глубинных гематом всегда есть угроза повреждения мозговых центров и последующих двигательных, чувствительных и речевых нарушений. А с использованием оптической навигации риск этот сводится практически к минимуму. Кроме того, после подобной операции пациент должен восстановиться гораздо быстрее, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы имени Пирогова Сергей Сергеев.

Вся операция, включая подготовку, заняла всего 40 минут, что, как отмечают специалисты, в 2-3 раза быстрее, чем обычно.