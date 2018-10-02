В Самаре пройдет концерт Хаски
Рэпер Хаски приедет в Самару с большим сольным концертом в рамках тура «Проказа». Как сообщают организаторы, Хаски исполнит почти все свои треки.
Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) называют рэпером, с которым скоро придется считаться всем. В 2017 году Хаски выпустил альбом «Любимые песни (воображаемых) людей», с которым дал большие гастроли в России. Новый «Проказа»-тур обещает быть еще грандиознее.
- Это новая программа и обновленное звучание, - уверяют организаторы.
Общее количество билетов ограничено. Билеты можно купить в кассах города и на сайте.
4 ноября, 20:00, клуб «Звезда», Ново-Садовая, 106Г
Стоимость билета: от 1000 рублей - на сайте, 1100 рублей - билеты в кассах города.