В Самаре пройдет концерт Хаски

2 Окт. 15:35 2018-10-02T15:36:10+03:00

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Рэпер Хаски приедет в Самару с большим сольным концертом в рамках тура «Проказа». Как сообщают организаторы, Хаски исполнит почти все свои треки.

Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) называют рэпером, с которым скоро придется считаться всем. В 2017 году Хаски выпустил альбом «Любимые песни (воображаемых) людей», с которым дал большие гастроли в России. Новый «Проказа»-тур обещает быть еще грандиознее.

- Это новая программа и обновленное звучание, - уверяют организаторы.

Общее количество билетов ограничено. Билеты можно купить в кассах города и на сайте.

Группа «ВКонтакте»

4 ноября, 20:00, клуб «Звезда», Ново-Садовая, 106Г

Стоимость билета: от 1000 рублей - на сайте, 1100 рублей - билеты в кассах города.