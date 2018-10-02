В Самаре из-за патриотического фестиваля перекроют улицу Ленинскую
Также там запретят остановку и стоянку транспорта
Проезд по улице Ленинской закроют на 4 часаФото: Архив "КП"
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В эту субботу, 6 октября, в Самаре временно закроют проезд по улице Ленинской. Как сообщает городская администрация, ограничения связаны с проведением историко-патриотического фестиваля «Ожившие страницы истории».
Запрет на проезд будет действовать с 12:00 до 16:00 на участке от дома № 123 по улице Ленинской до улицы Рабочей. Кроме того, на этом же отрезке с 20:00 5 октября до 16:00 6 октября будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты своего следования.
Временная схема перекрытия улицы Ленинской