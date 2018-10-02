2018-10-02T16:11:43+03:00
Общество

Грипп и ОРВИ подкосили уже почти 9 тысяч жителей Самарской области

В регионе отмечается сезонный рост заболеваемости
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре было зарегистрировано уже более 4 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИВ Самаре было зарегистрировано уже более 4 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИФото: Архив "КП"
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Грипп и ОРВИ подкашивают все больше жителей Самарской области. На данный момент вирус подхватили уже 8997 человек, в том числе в Самаре – 4273 человека.

Как отмечают сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, в целом ситуация в области далека от эпидемии, но вместе с тем продолжается сезонный рост заболеваемости. По данным специалистов, в губернии циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп).

Напомним, что сейчас в Самарской области активно ведется прививочная кампания. В эпидсезоне 2018-2019 гг планируется привить 47% населения. На данный момент в регион поступила уже 197621 доза вакцины против гриппа для детей и 502650 доз вакцины для взрослых.

- По состоянию на 1 октября против гриппа привито 646726 человека, что составляет 20,2% от численности населения области: 160819 детей и 477037 взрослых, в том числе 4058 беременных, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Отметим, что в Самаре до 15 октября будет работать горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Каждый желающий сможет позвонить по телефонам: 8 (846) 267-42-94 (Роспотребнадзор) и 8 (846) 260-38-21 (Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области) и узнать, какова эпидемиологическая ситуация, что необходимо делать для профилактики гриппа и ОРВИ и как уберечь детей от заболевания.

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