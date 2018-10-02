2018-10-02T16:46:21+03:00
Общество

В Самаре дефицит бюджета в 2019 году сведут к нулю

По сравнению с 2018 годом казна немного «похудеет»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общий объем доходов в 2019 году составит 14,91 млрд рублейОбщий объем доходов в 2019 году составит 14,91 млрд рублейФото: Архив "КП"
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В Самаре утвердили проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Согласно документу, размещенному на сайте администрации, в следующем году городской бюджет будет бездефицитным. Общий объем доходов будет равен общему объему расходов и составит 14,91 млрд рублей. Однако это примерно на 100 миллионов рублей меньше тех показателей, которые были изначально утверждены для бюджета-2018.

Что касается 2020-2021 годов, то здесь чиновники тоже намерены свести дефицит бюджета к нулю. Кроме того, они планируют увеличить доходную часть. Так, в 2020 году объем доходов должен составить 15,87 млрд рублей, а в 2021 году – 15,97 млрд рублей.

Предельный объем муниципального долга Самары в 2019 году будет равняться доходам и составит 14,91 млрд рублей. Сюда входят 13,66 млрд рублей кредитов, полученых от кредитных организаций, и 1,24 млрд рублей бюджетных кредитов.

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