2018-10-02T17:05:28+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске вор пытался подкупить следователя, но тот оказался честным

Мужчина предлагал правоохранителю 50 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого жителя Новокуйбышевска. Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям: дача взятки, тайное хищение чужого имущества и незаконное проникновение в жилище.

По версии следствия, в июле этого года новокуйбышевец незаконно проник в квартиру дома на улице Успенского. Для чего - остается загадкой. Получать законное наказание за свое преступление мужчина не хотел. Поэтому он попытался дать взятку следователю, чтобы тот не стал возбуждать уголовное дело. Новокуйбышевец принес правоохранителю 15 тысяч рублей - часть от взятки в 50 тысяч рублей, но тот отказался от незаконного вознаграждения. В тот же день злоумышленник был задержан. Как в дальнейшем выяснилось, в августе этого года мужчина успел совершить еще одно преступление. Он похитил из магазина телефон стоимостью более 26 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, в настоящее время следователи передали уголовное дело на рассмотрение в городской суд Новокуйбышевска.

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