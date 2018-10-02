Тольяттинец нашел чужую sim-карту и через мобильный банк украл у экс-владельца платеж за ипотеку

2 Окт. 17:31 2018-10-02T17:31:56+03:00

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В Комсомольский районный суд Тольятти попал 22-летний местный житель. Его обвинили в краже, совершенной с банковского счета.

Как установило следствие, в начале 2018 года один житель Тольятти перестал пользоваться sim-картой «МТС» и выбросил ее на улице, но он не отключил услугу «Мобильный банк». Это и побудило 22-летнего тольяттинца к преступлению.

Как сообщает прокуратура Самарской области, в июне этого года мужчина в кустах нашел ту самую sim-карту, что выбросил тольяттинец, и забрал ее себе. Когда на его счете кончились деньги, находчивый мужчина решил воспользоваться найденной sim-картой. Проверил баланс и очень огорчился, узнав, что денег на sim-карте нет. Примерно через час на телефон поступило сообщение о зачислении 12 400 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк». Эти деньги прежний владелец sim-карты положил на счет в банке, чтобы оплатить ипотеку.

Новый владелец sim-карты не стесняясь перевел себе 9 500 рублей с помощью смс- сообщения на банковскую карту. Однако его кража не осталась незамеченной. Так он и попал в суд. Мужчина вину признал в полном объеме.

- Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре. - Иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.

В прокуратуре также отметили, что пока приговор в законную силу не вступил.