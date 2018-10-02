2018-10-02T17:45:24+03:00
Общество

В Самаре отопление появилось больше, чем в 2000 домов

Всего же необходимо обеспечить теплом около 10 тыс жилых зданий
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре начали давать отопление, но кому-то придется подождать и две неделиВ Самаре начали давать отопление, но кому-то придется подождать и две неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 октября, как и планировалось, в Самаре стартовал отопительный сезон. Уже утром 2 октября тепло стало в 2003 домах, четверть объектов здравоохранения тож согрелась, а вот из 224 школ горячая вода побежала по трубам только в 72. Такое же соотношение в детсадах: в 71 из 222 уже тепло.

- Всего отопление должно появиться в 10 260 домах. Горячие линии районных администраций и профильного департамента начнут работать с 10 октября 2018 года, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Власти напоминают, что тепло подключают поэтапно, этот процесс занимает около двух недель. Первые в очереди - социальные учреждения. больницы, школы, детские сады. Всего таких объектов в городе 1172.

Тем временем, у части жителей в городе все еще нет горячей воды.

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