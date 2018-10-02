Компания «Теплосервис» сэкономила на налогах 18 млн 419 тыс. рублей и оказалась в суде

2 Окт. 17:50 2018-10-02T19:38:29+03:00

В отношении ЗАО «Теплосервис» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

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Прокуратура Железнодорожного района Самары взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении ЗАО «Теплосервис». Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как установило следствие, с января 2015 по 31 декабря 2015 неустановленное лицо из числа сотрудни­ков ЗАО «Теплосервис» провернуло целую схему, чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стои­мость и налога на прибыль. «Сэкономить» компании удалось путем включения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2015 год ложных сведений. Как сообщили в прокуратуре, кто-то из сотрудников умыш­лено занизил налогооблагаемую базу, включив в состав расходов мнимые сделки с ООО «Комфорт» на сумму 60 млн. рублей. В итоге такой махинации бюджеты различных уровней недополучили 18 млн 419 тыс. рублей.

Сейчас в отношении ЗАО «Теплосервис» возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроле прокуратуры районы.