Компания «Теплосервис» сэкономила на налогах 18 млн 419 тыс. рублей и оказалась в суде
Прокуратура Железнодорожного района Самары взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении ЗАО «Теплосервис». Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как установило следствие, с января 2015 по 31 декабря 2015 неустановленное лицо из числа сотрудников ЗАО «Теплосервис» провернуло целую схему, чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. «Сэкономить» компании удалось путем включения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2015 год ложных сведений. Как сообщили в прокуратуре, кто-то из сотрудников умышлено занизил налогооблагаемую базу, включив в состав расходов мнимые сделки с ООО «Комфорт» на сумму 60 млн. рублей. В итоге такой махинации бюджеты различных уровней недополучили 18 млн 419 тыс. рублей.
Сейчас в отношении ЗАО «Теплосервис» возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроле прокуратуры районы.