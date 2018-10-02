Убытки в 532 миллиона рублей: дело сотрудников РКЦ «Прогресс» отправили в суд

2 Окт. 18:11 2018-10-02T18:11:12+03:00

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В Кировский районный суд следователи отправили дело двух сотрудников РКЦ «Прогресс». Следователи собрали достаточную доказательную базу, позволившую обвинить главного инженера и начальника управления финансов предприятия в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочия.

- По версии следствия, обвиняемые, по предварительному сговору и группой лиц, включили в список приобретаемого оборудования по одному из проектов «Роскосмоса» непредусмотренное проектной документацией оборудование по завышенной стоимости. Таким образом бюджету РФ был причинен убыток около 532 млн рублей, - сообщает пресс-служба СК РФ по Самарской области.

А вот уголовное дело в отношении гендирекора «Прогресса» Александра Кириллина сейчас еще расследуется. Руководителя космического гиганта подозревают в злоупотреблении полномочиями: по данным «Роскосмоса» было закуплено оборудование по завышенной цене, поставщику переплатили более 2 млн евро.

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