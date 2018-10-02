2018-10-02T18:33:53+03:00
Общество

Самарская область претендует на федеральные деньги: заявка региона на 2019 сделана по 17 национальным проектам

Среди них проект «Образование»
Евгения ВАСИНА
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Фото: Правительство Самарской областиФото: Правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области встретился с депутатами Государственной думы РФ фракции «Единая Россия». Один из ключевых вопросов, которые обсудили во время рабочей встречи стало отражение интересов региона при формировании федерального бюджета. Областное Правительство уже подало заявки в участии в национальных проектах. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что заявка региона на 2019 сделана по 17 проектам. В том числе на участие в националом проекте «Образование». Благодаря ему, в России к 2024 году появятся 15 научно-образовательных центров. В основе этих центров - взаимодействие университетов, промышленных предприятий и научных организаций. Депутат Владимир Гутенев предложил определить вуз для участия в этом проекте. По его мнению, это поможет привлечь дополнительные средства для развития высшего образования в регионе.

Обсуждались также вопросы реализации крупных инфраструктурных и социально-значимых проектов, таких как строительство моста через Волгу в районе Климовки, решение проблем дольщиков и другие.

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