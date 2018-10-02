В Тольятти лес будет патрулировать дрон

2 Окт. 19:02 2018-10-02T19:03:30+03:00

С помощью беспилотного летательного аппарата в Автограде будут охранять лес, контролировать полигоны ТБО и стихийные свалки

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Лес в Тольятти теперь будет охранять беспилотный летательный аппарат, он же присмотрит за местными свалками. Проект "Дрон-патрульный" реализуется по инициативе городской администрации и одного из резидентов "Жигулевской долины" - АНО "Аиралаб Рус". Первые испытания дрона уже прошли, определены маршруты полетов, отработаны инструменты оперативного реагирования на возгорания и незаконные вырубки леса. Сейчас беспилотник летает над лесом в районе санатория "Лесное" и над территорией между технопарком "Жигулевская долина" и техническим музеем имени Сахарова.

Кстати, данные, полученные о правонарушениях или возгораниях, полученные дроном, передаются с использованием блокчейн технологий. Благодаря этому информация максимально защищена и передается в неизменном виде.

Теперь идет подготовка к первым учениям с использованием беспилотных летательных аппаратов. Пройдет они в октябре 2018 года, при поддержке служб МЧС и администрации Тольятти.