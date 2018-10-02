Экстренные службы Самарской области показали, где и как будут обогревать людей в сильные снегопады
Во вторник, 2 октября в Самарской области экстренные службы показали свою готовность к зимним метелям и чрезвычайным ситуациям. В регионе начался 2-й этап ежегодной плановой Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Во время тренировки специалисты экстренных служб отработают развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, санитарно-обмывочных пунктов, станций специальной обработки одежды и обеззараживания техники, подвижных пунктов питания и вещевого снабжения, приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны.
Был организован вывод оперативных групп на запасные пункты управления, приведены в готовность средства связи, проверяются системы жизнеобеспечения, организации медицинского обеспечения и питания.
Так, оперативный штаб был организован на федеральной автомобильной трассе М5, там проведено развертывание пунктов обогрева.