Экстренные службы Самарской области показали, где и как будут обогревать людей в сильные снегопады

2 Окт. 20:12 2018-10-02T20:12:41+03:00

Оперативный штаб был организован на трассе М5 Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Во вторник, 2 октября в Самарской области экстренные службы показали свою готовность к зимним метелям и чрезвычайным ситуациям. В регионе начался 2-й этап ежегодной плановой Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Во время тренировки специалисты экстренных служб отработают развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, санитарно-обмывочных пунктов, станций специальной обработки одежды и обеззараживания техники, подвижных пунктов питания и вещевого снабжения, приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны.

Был организован вывод оперативных групп на запасные пункты управления, приведены в готовность средства связи, проверяются системы жизнеобеспечения, организации медицинского обеспечения и питания.

Так, оперативный штаб был организован на федеральной автомобильной трассе М5, там проведено развертывание пунктов обогрева.