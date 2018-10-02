Количество несанкционированных свалок в Самарской области за год сократилось почти в два раза

2 Окт. 20:55 2018-10-02T20:55:10+03:00

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Вопросы утилизации твёрдых бытовых отходов обсудили во время совместного заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка и комиссии по противодействию коррупции в Самаре.

Сейчас в регионе насчитывается 288 незаконных свалок, ещё год назад их было. более семисот. Глава региона отметил, что несмотря на положительную динамику, Самарской области нужна генеральная уборка. Поможет в этом новая система работа с ТКО. Как доложил заместитель министра энергетики и ЖКХ Антон Алимов, с 1 января будет работать новая система обращения с отходами. Уже разработана территориальная схема, а 9 октября завершается прием заявок на конкурс по выбору регионального оператора. Победитель конкурса будет отвечать за всю цепочку – сбор, накопление, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов. Кроме того, по новым правилам перевозчики, с которыми регоператор заключит договоры, будут получать деньги только после доставки отходов в место переработки или хранения. Что исключает отвозить мусор на нелегальные полигоны. Появятся и инвесторы, которые смогут направлять средства на создание современных полигонов и сортировочных станций.

Дмитрий Азаров уже поручил новому министру энергетики и ЖКХ Сергею Маркову создать рабочую группу из представителей всех заинтересованных ведомств по вопросам внедрения новой системы.