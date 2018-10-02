Не поделили любимую: В Самаре двое мужчин подрались из-за дамы сердца

2 Окт. 21:12 2018-10-02T21:12:40+03:00

Один из них оказался в больнице

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В одну из самарских больниц доставили мужчину. У пострадавшего были тяжелые ранения, и медики доложили о пациенте полицейским.

Правоохранители опросили пострадавшего и выяснили, что он и местный житель повздорили из-за личной неприязни. Пострадавший объяснил, что он пришел в гости к незнакомому мужчине, чтобы поговорить об их общей возлюбленной. К этому же мужчине отправились и полицейские. Они осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики, установили и опросили возможных свидетелей. Соседи рассказали, что мужчины распивали в квартире спиртные напитки. Во время застолья беседа переросла в разговор на повышенных тонах, а затем началась потасовка. Однако устраивать драку в доме мужчины не стали, и вышли на улицу. Там хозяин квартиры избил своего гостя.

Вскоре мужчину задержали. Как сообщает пресс-служба МВД России по Самарской области, им оказался 43-летний безработный мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».