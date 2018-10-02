В Самарской области отечественная легковушка улетела в кювет из-за лопнувшей шины

2 Окт. 21:28 2018-10-02T21:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В первый день октября в Кинельском районе Самарской области в ДТП попал 26-летний водитель. Авария случилось в 10:55. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов известно, что водитель ВАЗ ехал по автодороге Самара – Бугуруслан в направлении областного центра. Однако в пути водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет. По предварительной версии полицейских, произошло это из-за лопнувшей шины.

В аварии пострадал водитель, ему потребовалась помощь медиков. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области, в момент аварии водитель был в трезвом состоянии. Сейчас по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.