Стройку ЖК «Часовая» в Самаре решили приостановить на месяц

3 Окт. 06:54 2018-10-03T07:10:36+03:00

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Самарцы выступили резко против строительства ЖК «Часовая» в границах улиц Ново-Садовой, Часовой и Ерошевского. Местные жители уверены, что из-за возведения новой 16-этажки их дома могут «сложиться» еще на этапе стройки из-за особенностей фундамента. Во вторник, 2 октября, с протестующими встретились чиновники. Как рассказал в своем микроблоге депутат Госдумы Александр Хинштей, стройку решили заморозить.

- Провели встречу с жителями ул. Часовой, выступающими против строительства рядом с ними 16-этажки для компенсации обманутых дольщиков. Договорились на месяц заморозить стройку, за это время провести все необходимые проверки. Результаты обязательно обсудим потом с жителями, - написал депутат.

Напомним, недавно застройщик начал огораживать территорию под будущую высотку, перегородив этим проезд к 4 домам. Жители возмутились и написали несколько обращений, в том числе в прокуратуру, приемную губернатора и в строительную и жилищные инспекции. Обращения также поступили в адрес главы региона Дмитрия Азарова, мэра Самары Елены Лапушкиной и депутата Госдумы Александра Хинштейна.