2018-10-03T07:42:26+03:00
Общество

Поговорили о важном и предложили улучшить: В Самаре прошла региональная конференция ОНФ

На ней подвели итог общественного мониторинга и поговорили о комфортной городской среды, экологии и повышении рейтинга открытости региона
Евгения ВАСИНА
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Эксперты ОНФ сформулировали ряд общественных предложенийЭксперты ОНФ сформулировали ряд общественных предложенийФото: с сайта регионального отделения ОНФ.
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Участники ежегодной Конференции регионального отделения ОНФ в Самарской области подвели итоги общественного мониторинга Указов Президента и сформировали предложения по развитию комфортной городской среды, совершенствованию проекта по обращению с отходами, и познакомились с рейтингом ОНФ информационной открытости и доступности органов исполнительной власти области.

Губернатор Дмитрий Азаров во время конференции отметил значимость гражданского института общественного контроля и поблагодарил активистов за совместную работу.

Депутат Государственной Думы, координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Владимир Гутенев сообщил, что Самарская область по числу активных граждан, участвующих в Движении – лидер, это и помогает добиваться хороших показателей. Так, наша область в числе 25-ти регионов начала формирование лесопарковых защитных поясов. Из найденных почти 800 свалок - 300 уже рекультивировано. За время работы проекта ОНФ «Центр мониторинга благоустройства городской среды» в Самарской области проведено более 400 встреч с гражданами, подрядными организациями, органами власти.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Виктор Сойфер предложил участникам конференции для подготовки к предстоящему съезду ОНФ сформировать общественные предложения, которые станут основой дискуссионных площадок всероссийского форума.

Эксперты ОНФ сформулировали ряд общественных предложений, которые позволят улучшить ситуацию в регионе. В частности, эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ предложили разработать типовую дорожную карту подготовки площадки к благоустройству. Эксперты Центра мониторинга по экологии и защите леса предложили доработать территориальную схему по обращению с отходами с учетом внесения в нее строительных, медицинских и отходов бытовой техники.

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