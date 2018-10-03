Ушел за хлебом и пропал: в Сызрани ищут 27-летнего молодого человека

3 Окт. 07:59 2018-10-03T07:59:10+03:00

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В Сызрани родные и близкие разыскивают 27-летнего Владимира Кобзева. В минувшую субботу, 29 сентября, молодой человек вышел из дома, расположенного в районе Промышленного рынка, в ближайший супермаркет за хлебом и пропал, пишет «Маленькая Сызрань».

По некоторым данным, Владимира видели в ночь на воскресенье в баре «Туктар». В день исчезновения он был одет в красную толстовку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Приметы: рост 170 см, на правой щеке родинка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего сызранца, просят сообщить об этом по телефонам: 89168085755 или в полицию по номерам: 02 и 102.