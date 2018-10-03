Крупный пожар в Хворостянском районе: сгорело 700 тонн сена

3 Окт. 08:18 2018-10-03T11:03:20+03:00

На тушение соломы у пожарных ушло несколько часов Фото: pixabay.com

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Во вторник, 2 октября, в поселке Студенцы Хворостянского района произошел крупный пожар. Там на улице Советской загорелось сено.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 19:10. На место происшествия выезжали 49 пожарных и 15 единиц техники. К моменту их прибытия огонь охватил 700 тонн сена.

Локализовать пожар сотрудникам МЧС удалось в 21:21, а полностью его потушить - только сегодня утром, 3 октября. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.