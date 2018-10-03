2018-10-03T08:41:36+03:00
Общество

«Сноса не будет»: жителям Мехзавода пообещали не трогать их гаражи

Гаражи собирались убрать из-за строительства производственного комплекса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители Мехзавода добились отказа от планов по сносу гаражейЖители Мехзавода добились отказа от планов по сносу гаражейФото: Архив "КП"
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На минувшей неделе стало известно о том, что в 10 квартале поселка Мехзавод в Самаре собираются построить производственный комплекс со складами, правда, для этого нужно снести гаражи и автомобильные стоянки.

Такой поворот событий не очень устроил жителей поселка, и они выступили с протестом. Активное неприятие сноса гаражей самарцами заставило местные власти пойти на уступки. Как сообщил глава Красноглинского района Олег Комаров, гаражи было решено оставить на прежнем месте.

- Сноса гаражей не будет. В постановление будет внесено изменение по некорректным формулировкам относительно сноса гаражей и планируемого строительства. Только после этого проект вынесут на общественные слушания, - отметил Олег Комаров.

Напомним, что разработкой документации по планировке территории занималось ООО «КуйбышевГидроПроект». Публичные слушания по проекту должны были провести 23 октября в ДК «Чайка».

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