«Сноса не будет»: жителям Мехзавода пообещали не трогать их гаражи

3 Окт. 08:41 2018-10-03T08:41:36+03:00

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На минувшей неделе стало известно о том, что в 10 квартале поселка Мехзавод в Самаре собираются построить производственный комплекс со складами, правда, для этого нужно снести гаражи и автомобильные стоянки.

Такой поворот событий не очень устроил жителей поселка, и они выступили с протестом. Активное неприятие сноса гаражей самарцами заставило местные власти пойти на уступки. Как сообщил глава Красноглинского района Олег Комаров, гаражи было решено оставить на прежнем месте.

- Сноса гаражей не будет. В постановление будет внесено изменение по некорректным формулировкам относительно сноса гаражей и планируемого строительства. Только после этого проект вынесут на общественные слушания, - отметил Олег Комаров.

Напомним, что разработкой документации по планировке территории занималось ООО «КуйбышевГидроПроект». Публичные слушания по проекту должны были провести 23 октября в ДК «Чайка».