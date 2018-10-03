2018-10-03T09:32:10+03:00
Происшествия

В Жигулевске мужчина закидал камнями окна экс-супруги за отказ разговаривать с ним

Бывший возлюбленный разбил четыре стекла в квартире женщины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Недавно на улице Первомайской в Жигулевске не на шутку разгорелась ссора бывших супругов, которая сопровождалась битьем, правда, не посуды, а окон. 34-летний житель Тольятти пришел к своей экс-жене, чтобы поговорить, но та отказалась общаться. Это очень рассердило мужчину. Он нашел возле подъезда камни и стал бросать их в окна квартиры своей бывшей возлюбленной.

В итоге рассерженный мужчина разбил четыре стеклопакета и одну москитную сетку. Сумма причиненного ущерба составила более 10 тысяч рублей. Женщина вызвала полицейских. Стражи порядка задержали злоумышленника недалеко от места происшествия.

По данным ГУ МВД по Самарской области, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Тольяттинцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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