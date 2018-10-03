О Фабрике-кухне, метро и новом районе города: сегодня на радио «КП-Самара» депутат Госдумы Александр Хинштейн

3 Окт. 09:51 2018-10-03T09:51:34+03:00

Слушайте прямой эфир программы «Городская среда» с Кочетковым и Черепком на 98,2 FM в 14:05

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Почему в Самаре не застраивают центр города? Что происходит с Фабрикой-кухней? Стоит ли вкладывать деньги в метро и поможет ли благоустройство поднять Безымянку с колен? Появится ли в Самаре новый район? Почему не застраивают территорию ЗИМа? Об этом и о многом другом поговорим в программе «Городская среда» с депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном. Ведущие – Андрей Кочетков и Антон Черепок.

На 98,2 FM и на сайте samara.kp.ru/radio в 14:05. Слушайте и задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира: 379-39-39.

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