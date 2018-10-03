В Самаре нашли подрядчика для достройки станции метро «Алабинская»
На эти цели из областного бюджета выделят 998,4 млн рублей
Станцию обещают достроить до конца следующего годаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре подвели итоги аукциона на поиск подрядчика для завершения строительства станции метро «Алабинская». Контракт на выполнение работ стоимостью 998,4 млн рублей заключат с АО «Волгатрансстрой-9». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Компании предстоит до 20 декабря 2019 года обустроить пути на перегоне между станциями «Российская» и «Алабинская», а также построить перегонный тоннель между станцией «Алабинская» и планируемой станцией «Самарская».
Напомним, что станция метро «Алабинская» открылась в январе 2015 года. На ее строительство ушло более 10 лет. Сейчас станция работает челночным способом.