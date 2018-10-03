Чтобы машинам легче «просачивалось»: на кольце Московское шоссе – Авроры скорректируют схему движения

3 Окт. 10:17 2018-10-03T10:17:30+03:00

Светофорам около автовокзала добавят стрелки и поставят там новые знаки

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Жители Самары продолжают жаловаться на бесконечную пробку на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры, которая поджидает автомобилистов и утром, и вечером. Они попросили представителей АСУДД наконец разобраться с заторами.

Как сообщили в АСУДД, схему движения на кольце возле Центрального автовокзала скорректируют. На следующей неделе там планируется дополнить светофоры правыми стрелками и установить новый дорожный знак.

- Планируем вешать правые стрелки светофора, они будут всегда зелёным гореть. Машинам будет проще просачиваться. И ГКП «АСАДО» должно установить знак «Стоянка запрещена». На кольце часто автобусы отстаиваются, занимая целую полосу, - отметили представители АСУДД.

Однако самарцы опасаются, что этих мер будет недостаточно для освобождения Московского шоссе от пробок.

- Не верю в эффективность этой меры. Автобусы стоят не на кольце, а на Авроре, на остановке «Автовокзал», отсюда и эффект бабочки после съезда с кольца, - заявил один из автолюбителей.