Как нашли убийц семьи Гошта и задержали киллера из Тольятти? Врио заместителя начальника областного ГУ МВД расскажет об уголовном розыске на радио "КП-Самара"

3 Окт. 11:03 2018-10-03T11:58:39+03:00

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5 октября уголовный розыск нашей страны отмечает круглую дату - доблестной службе исполняется 100 лет! В преддверии этого праздника в гости к радио "Комсомольская правда - Самара" пришел врио заместителя начальника регионального ГУ МВД России Алексей Максимов, который сам много лет прослужил оперативником.

Чем занимаются самарские сыщики? Как нашли убийца полковника Гошта и киллера Роберта Березина? Правду ли показывают про полицию по телевизору? Каким поведением отличаются преступники при задержании? Можно ли обезопасить себя от интернет-мошенничеств и "мобильных" разводов? Об этом и многом другом полковник рассказал в программе "Гость студии". Ведущие - Вера Цыганкова и Михаил Горюнов.

Слушайте эфир на 98,2 FM и на сайте samara.kp.ru/radio в 16:05. Не пропустите!