2018-10-03T11:28:45+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» одержала 6 победу подряд на предварительном этапе кубка России

Новокуйбышевцы обыграли оренбургский «Нефтяник»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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Во вторник, 2 октября, в Казани стартовал второй тур предварительного этапа кубка России по волейболу. Участие в нем принимает команда «Нова» из Самарской области, которая по итогам первого тура стала лидером в своей подгруппе.

Первый свой матч в столице Татарстана «Нова» провела против оренбургского «Нефтяника». Первый сет прошел с большим преимуществом новокуйбышевцев – 25:20. Во втором сете наши игроки удержали лидерство и закончили его со счетом 25:20. В заключительном сете игроки «Новы» снова не дали шанса вырваться «Нефтянику» вперед. Он завершился со счетом 25:19. В итоге победа новокуйбышевцев – 3:0. Как отмечает пресс-служба «Новы», она стала для команды шестой по счету.

Сегодня, 3 октября, «Нову» ждет более серьезное испытание. Команде предстоит провести матч против казанского «Зенита».

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