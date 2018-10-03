Волейбольная «Нова» одержала 6 победу подряд на предварительном этапе кубка России

3 Окт. 11:28 2018-10-03T11:28:45+03:00

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Во вторник, 2 октября, в Казани стартовал второй тур предварительного этапа кубка России по волейболу. Участие в нем принимает команда «Нова» из Самарской области, которая по итогам первого тура стала лидером в своей подгруппе.

Первый свой матч в столице Татарстана «Нова» провела против оренбургского «Нефтяника». Первый сет прошел с большим преимуществом новокуйбышевцев – 25:20. Во втором сете наши игроки удержали лидерство и закончили его со счетом 25:20. В заключительном сете игроки «Новы» снова не дали шанса вырваться «Нефтянику» вперед. Он завершился со счетом 25:19. В итоге победа новокуйбышевцев – 3:0. Как отмечает пресс-служба «Новы», она стала для команды шестой по счету.

Сегодня, 3 октября, «Нову» ждет более серьезное испытание. Команде предстоит провести матч против казанского «Зенита».