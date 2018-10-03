В Октябрьске 10-летняя девочка угодила под колеса иномарки по дороге из школы

3 Окт. 11:41 2018-10-03T11:41:34+03:00

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Во вторник, 2 октября, примерно в 14:20 на улице Куйбышева в Октябрьске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», двигаясь со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Гая, сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

- Девочка была без сопровождения взрослых. Она возвращалась со школы домой, - уточняют полицейские.

В результате ДТП школьница получила различные травмы и была госпитализирована в больницу. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.