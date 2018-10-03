Ушла из жизни актриса театра «СамАрт» Вера Синина

3 Окт. 12:02 2018-10-03T12:02:01+03:00

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Во вторник, 2 октября, на 92 году жизни скончалась актриса, ветеран самарского театра юного зрителя «СамАрт» Вера Синина. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Вера Синина работала в труппе Куйбышевского театра юного зрителя с 1950 года. Она была актрисой-траверси, то есть исполняла мужские роли. В этом амплуа Синина играла Гаврика и Петю в спектакле «Белеет парус одинокий», а также Жигана и Димку в спектакле «РВС». За 40 лет работы в театре она исполняла роли в таких спектаклях, как «Кошкин Дом», «Чижик выходит на связь», «Пеппи Длинный чулок», «Бесприданница», «Вей, Ветерок!», «Емелино счастье», «День рождения Кота Леопольда» и многих других. Кроме того, Вера Синина много лет руководила самодеятельными театральными коллективами.

Прощание с актрисой пройдет в четверг, 4 октября с 11:00 до 12:00 в самарском театре юного зрителя «СамАрт», который находится на улице Льва Толстого, 109.