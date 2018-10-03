2018-10-03T13:02:09+03:00
Спорт

Кубковый матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» пройдет на «Самара Арене»

Встреча 1/8 финала турнира состоится 31 октября или 1 ноября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
«КС» и «Краснодар» уже встречались в этом сезоне на «Самара Арене» - в рамках РПЛ. Тогда победу праздновали гости 3:0«КС» и «Краснодар» уже встречались в этом сезоне на «Самара Арене» - в рамках РПЛ. Тогда победу праздновали гости 3:0Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Краснодар» снова приедет на «Самара Арену» в этом году. В Доме футбола в Москве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России. На ней определили хозяев матчей этой стадии турнира. Хозяевами в игре «Крылья Советов» - «Краснодар» будут самарские футболисты. Об этом сообщили в пресс-службе «КС».

Точная дата игры пока не определена. Встреча состоится 31 октября или 1 ноября.

Победитель пары сыграет в 1/4 финала с «Ростовом» или «Зенитом».

Напомним, стадия 1/8 финала Кубка страны подразумевает один матч. В 1/4 финала команды проведут два поединка – дома и на выезде.

В 1/16 финала «Крылья Советов» обыграли в дополнительное время «Тамбов» 2:1, а «Краснодар» разделался с финалистом прошлого года курским «Авангардом» 2:0.

«КС» и «Краснодар» уже встречались в этом сезоне на «Самара Арене» - в рамках РПЛ. Тогда победу праздновали гости 3:0.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет