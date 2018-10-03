Кубковый матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» пройдет на «Самара Арене»
«Краснодар» снова приедет на «Самара Арену» в этом году. В Доме футбола в Москве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России. На ней определили хозяев матчей этой стадии турнира. Хозяевами в игре «Крылья Советов» - «Краснодар» будут самарские футболисты. Об этом сообщили в пресс-службе «КС».
Точная дата игры пока не определена. Встреча состоится 31 октября или 1 ноября.
Победитель пары сыграет в 1/4 финала с «Ростовом» или «Зенитом».
Напомним, стадия 1/8 финала Кубка страны подразумевает один матч. В 1/4 финала команды проведут два поединка – дома и на выезде.
В 1/16 финала «Крылья Советов» обыграли в дополнительное время «Тамбов» 2:1, а «Краснодар» разделался с финалистом прошлого года курским «Авангардом» 2:0.
«КС» и «Краснодар» уже встречались в этом сезоне на «Самара Арене» - в рамках РПЛ. Тогда победу праздновали гости 3:0.