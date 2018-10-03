Инвестора для застройки участка в границах улиц Советской Армии и 4-ой просеки найдут в ноябре

3 Окт. 14:49 2018-10-03T14:49:09+03:00

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В Самаре выставили на аукцион земельный участок площадью 2,2 га, который располагается в границах улиц Советской Армии и 4-ой просеки в Октябрьском районе. Заявки на участие начнут принимать уже сегодня, 3 октября, в департаменте градостроительства по адресу: улица Галактионовская, 132 в кабинете № 101. Последний день – 30 октября.

Для участия в аукционе заявителю нужно будет внести задаток в 5 миллионов рублей, если его не признают победителем, то деньги вернут в течение 5 дней. Шаг аукциона составит 50 тысяч рублей. Сами торги пройдут 2 ноября в 14:00 в здании департамента градостроительства в кабинете № 308.

Напомним, что на месте предполагаемого строительства сейчас находятся 6 жилых домов. Победителю аукциона придется снести все эти здания и позаботиться о переселении жильцов. После этого он должен будет заняться проектом планировки и межевания территории.