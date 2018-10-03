2018-10-03T15:14:25+03:00
Спорт

Защитник «Крыльев» Самарджич не сыграет против «Динамо»

Футболист не сможет помочь команде из-за травмы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Защитник еще не восстановился от травмы, полученной в матче с "Рубином"Защитник еще не восстановился от травмы, полученной в матче с "Рубином"Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В среду, 3 октября, самарские «Крылья Советов» приступили к подготовке к домашнему матчу против московского «Динамо». К сожалению, не все игроки смогут поучаствовать в предстоящей игре. Так, защитнику Миралу Самарджичу, который получил сильный ушиб в игре против казанского «Рубина», еще нужно время на восстановление. Кроме того, под вопросом участие в матче нападающего Павла Яковлева, который продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба самарского клуба, уже восстановились от травм защитники Тарас Бурлак и Виталий Денисов. Сегодня они приняли участие в тренировке вместе с остальными членами команды.

Напомним, что матч 10 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо» пройдет в субботу, 6 октября, в 15:00 на стадионе «Самара Арена». Билеты на игру поступили в продажу 2 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет