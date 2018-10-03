Защитник «Крыльев» Самарджич не сыграет против «Динамо»

3 Окт. 15:13 2018-10-03T15:14:25+03:00

Защитник еще не восстановился от травмы, полученной в матче с "Рубином" Фото: Алина НИЗАМОВА

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В среду, 3 октября, самарские «Крылья Советов» приступили к подготовке к домашнему матчу против московского «Динамо». К сожалению, не все игроки смогут поучаствовать в предстоящей игре. Так, защитнику Миралу Самарджичу, который получил сильный ушиб в игре против казанского «Рубина», еще нужно время на восстановление. Кроме того, под вопросом участие в матче нападающего Павла Яковлева, который продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба самарского клуба, уже восстановились от травм защитники Тарас Бурлак и Виталий Денисов. Сегодня они приняли участие в тренировке вместе с остальными членами команды.

Напомним, что матч 10 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо» пройдет в субботу, 6 октября, в 15:00 на стадионе «Самара Арена». Билеты на игру поступили в продажу 2 октября.