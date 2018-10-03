Дмитрий Азаров обновит состав правительства Самарской области до конца октября

3 Окт. 15:54 2018-10-03T15:54:09+03:00

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Избранный в сентябре на пост губернатора Самарской области Дмитрий Азаров продолжает реорганизовывать структуру правительства. Ранее он принял решение сократить число вице-губернаторов и переименовать два министерства. Кроме того, глава региона назначил трех новых министров. Так, на смену Сергею Крайневу на пост министра энергетики и ЖКХ пришел бывший мэр Новокуйбышевска Сергей Марков, а экс-глава Кинельского района Николай Абашин сменил Алексея Попова на должности министра сельского хозяйства. Также Дмитрий Азаров назначил нового главу минэкономразвития.

Отметим, что некоторые министры уже начали терять приставку «врио». Речь идет о министре социально-демографической и семейной политики Марине Антимоновой и министре труда, занятости и миграционной политики Ирине Никишиной. Остальные чиновники: глава минтранса Иван Пивкин, глава минлесхоза Александр Ларионов, глава минобрнауки Владимир Пылев, глава минкульта Сергей Филиппов и глава минспорта Дмитрий Шляхтин – пока еще находятся в статусе временно исполняющих обязанности.

Как вчера, 2 октября, сообщил губернатор Дмитрий Азаров, работа по формированию областного правительства все еще идет. Ее планируется завершить до конца этого месяца.

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