«Ростелеком» и ПФР провели онлайн-семинар для преподавателей курсов по программе «Азбука интернета»

3 Окт. 16:19 2018-10-04T08:56:25+03:00

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Семинар прошел 3 октября в 47 регионах РФ. В нем приняли участие более 100 представителей региональных министерств социальной политики, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений, преподаватели вузов.

Начальник отдела организации работы клиентских служб Департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации Ю. Гордеева рассказала участникам семинара о возможности получения государственных услуг с помощью электронных сервисов ПФР.

Тренер-практик Л. Кошурина из студии в Нижнем Новгороде поделилась своим опытом организации курсов компьютерной грамотности для граждан старшего возраста на основе программы «Азбука интернета».

Уже по сложившейся традиции к участию в семинаре были приглашены организаторы курсов из регионов, принимавших участие в предыдущих семинарах. В частности, главный библиограф ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека им. Никитина Е. Куме рассказала об особенностях работы курсов по «Азбуке интернета» на базе библиотечной системы, а руководитель компьютерной академии из Тулы – об опыте работы на площадке образовательного центра.

Видеозапись семинара можно посмотреть на портале azbukainterneta.ru.